Il Comitato “Luni Antica" al lavoro per la manutenzione di territorio e via Francigena

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato “Luni Antica” continua la sua opera di riqualificazione del quartiere. Anche quest’anno, nel rispetto dei protocolli previsti per il contenimento del Covid 19 nel periodo in cui la Liguria non era ancora in zona arancione, i volontari hanno messo in atto un piano di pulizia e mantenimento del territorio. Hanno ripulito l’area di sosta e di transito dei pellegrini della Via Francigena adiacente al ponticello sul torrente Parmignola a confine col Comune di Carrara. Qui i cittadini incivili abbandonano spesso i loro rifiuti nell’inosservanza completa delle norme. Sono state inoltre effettuate la pulizia e la manutenzione della piccola cappella votiva lungo la via di Marinella. Questa era ormai ricoperta di boscaglia e in stato di incuria. Sono state eliminate le sterpaglie invasive ed è stato tinteggiato sistemato l’interno. “Pur risultando di fatto nel Comune di Sarzana - spiegano i volontari - gli abitanti di Luni antica sentono un po’ anche loro questo piccolissimo luogo di culto dedicata a Maria Regina della Pace, che si dice che sia stata costruita dopo l'apparizione della Vergine ad una contadina del luogo”.

I progetti del Comitato “Luni Antica” non si fermano qui! Lavorano, sperando anche di sensibilizzare tutti gli abitanti sull’importanza del mantenimento decoro ambientale e della valorizzazione del bellissimo e storico luogo in cui vivono. La prossima tappa sarà la realizzazione di un murales. Per questo sono alla ricerca di uno o più volontari che donino il loro sapere e la loro opera per la sua realizzazione.