Il Centro Medico festeggia trent'anni di attività offrendo prestazioni a tariffe agevolate

Sarzana - Val di Magra - CMD Centro Medico compie 30 anni, punto di riferimento per la salute degli spezzini anche grazie all’apertura lo scorso anno di una sede nel centro della Spezia che si è aggiunta a quella storica di Ponzano Magra.

In occasione dell’anniversario il team di CMD Centro Medico propone ai suoi pazienti tariffe privilegiate, sconti e servizi preferenziali (www.cmdcentromedico.it/cmd-promozione-30-anni/). CMD Centro Medico nasce nel 1989 dal sogno di due giovani spezzini, Vanni Sagramoni e Rossana Bevilacqua neo laureati, in medicina lui e in matematica lei, che decidono di lasciare Milano per creare un Centro Medico polifunzionale nella provincia spezzina.

Da un piccolo ambulatorio vicino alla stazione di Santo Stefano Magra, CMD Centro Medico è cresciuto fino a diventare oggi una struttura sanitaria di riferimento per tutta la provincia, che pone al centro delle sue attività il paziente per fornire prestazioni sanitarie di qualità in tempi rapidi e con facilità di accesso.



In 30 anni CMD Centro Medico ha moltiplicato l’offerta contando oggi più di cento specialisti. La prestigiosa struttura di Ponzano Magra vanta Laboratorio Analisi, Sala Raggi, Risonanza Magnetica Articolare, ECO-Color-Doppler, Palestra Rieducativa, Fisioterapia e Riabilitazione Funzionale, 20 Ambulatori e una Sala Chirurgica. L’impegno costante è di offrire ai pazienti un servizio completo ed integrato dalla diagnosi alla terapia con percorsi riabilitativi. "Sono ancora tanti i progetti da sviluppare e i traguardi da raggiungere – ha dichiarato Rossana Bevilacqua – Dopo l’apertura ormai più di un anno fa del nuovo polo di Via Fratelli Rosselli alla Spezia, l’introduzione di nuovi macchinari di ultima generazione per le Risonanze Magnetiche e per gli esami di Ecocardiogramma pediatrico e neonatale, continuiamo a lavorare con impegno e dedizione per rendere CMD un polo sanitario sempre più all’avanguardia, dove il cittadino possa usufruire di un servizio integrato, rapido e di qualità".



"Siamo felici di rivolgere un pensiero a coloro che hanno contribuito a questo traguardo – continua Bevilacqua – ai nostri pazienti e alle aziende clienti che ogni giorno scelgono il nostro Centro, dandoci l’opportunità di crescere e migliorare. Ringrazio inoltre tutti i dipendenti e i collaboratori che si sono impegnati insieme a noi sempre con grande professionalità, tenacia ed entusiasmo".



