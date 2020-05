Il 3 giugno agli Impavidi la prova pre-selettiva per il nuovo dirigente dell'area tecnica

Sarzana - Val di Magra - Cessata l'efficacia delle disposizioni del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 riprendono anche le selezioni pubbliche. A Sarzana la commissione di gara ha fissato le date per la prova preselettiva e le prove scritte del concorso pubblico per il posto di Dirigente dell'Area Tecnica (bando pubblicato lo scorso dicembre), pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Nel rispetto delle misure precauzionali contro la diffusione del Covid-19 (DPCM del 17 maggio 2020 ed Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Liguria n. 30), la prova preselettiva, alla quale sono stati ammessi 32 candidati, si svolgerà il 3 giugno presso il Teatro degli Impavidi, in modo tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale (i candidati dovranno comunque presentarsi muniti di dispositivi di sicurezza quali mascherina e guanti).

I candidati ammessi (al massimo dieci) affronteranno poi le prove scritte nella giornata dell'8 giugno presso la sala del Consiglio comunale. Dopo la correzione degli scritti, per i primi di luglio si prevede la convocazione per l'orale (data da definire).

Un altro 'concorso' (si tratta più precisamente di una selezione rivolta a liberi professionisti con partita IVA) appena pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.comunesarzana.gov.it riguarda la procedura comparativa – basata su titoli e progetto pedagogico, oltre che su un colloquio – per il conferimento dell'incarico di coordinatore pedagogico del Distretto Sociosanitario n. 19. L'incarico avrà durata triennale, le domande di partecipazione devono pervenire entro il 19 giugno.