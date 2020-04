Il 29 aprile riaprono i cimiteri di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato questa mattina l'ordinanza riguardante la riapertura, previa sanificazione e disinfezione degli stessi, dei tre cimiteri cittadini a partire da mercoledì 29 aprile.

Disposizioni particolari saranno adottate per il cimitero urbano di via Falcinello, essendo il più grande e quindi prevedibilmente oggetto a maggior affluenza: sarà aperto – e presidiato per l'afflusso - solo l'ingresso principale dove saranno a disposizione anche soluzioni igienizzanti idroalcoliche e per la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina. Il rispetto delle norme di distanziamento sociale e di quelle igienico-sanitarie sarà verificato dal gestore del cimitero.



Per quanto riguarda quelli di Marinella e Falcinello sarà invece la Protezione Civile ad occuparsi del rispetto delle disposizioni. In entrambi sarà sempre obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e saranno a disposizione soluzioni igienizzanti all'ingresso.