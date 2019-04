I volontari tornano a Marinella per pulire la spiaggia

Sarzana - Val di Magra - Domani, domenica 14 aprile nel pomeriggio (14:30-17:30) nella spiaggia di Marinella di Sarzana il gruppo "Cittadini consapevoli" si ritroverà, con chi vorrà partecipare, per pulire la spiaggia dai rifiuti.



"Se volete passare una giornata in compagnia a contatto con la natura - spiegano - allora non dovete fare altro che confermare la vostra presenza e raggiungerci nel punto di ritrovo invitate anche tutti i vostri amici!".



Il punto di ritrovo è il parcheggio della spiaggia libera "La Goletta Beach". Si consigliano abiti comodi e vestiario e calzature adatte alle condizioni climatiche, guanti. I sacchetti verranno forniti dagli organizzatori.



per informazioni telefono o whatsapp: 337350479 - 01871851805



L'evento potrà subire modifiche (maltempo, ecc) per questo gli organizzatori consigliano di seguire eventuali aggiornamenti nella sezione "discussione" dell'evento Facebook "Pulizia spiaggia Marinella di Sarzana".