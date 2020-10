Sarzana - Val di Magra - I volontari di Blue-Life tornano a mobilitarsi per la pulizia di alcuni angoli della provincia e danno appuntamento per domenica 18 ottobre a Fiumaretta per la pulizia della spiaggia libera. Qui infatti le ultime mareggiate hanno riversato legname ma anche detriti di tutti I tipi che saranno rimossi dai ragazzi presenti.