I volontari civici saranno anche fotografi per il Comune

La giunta sarzanese ha approvato il progetto per coinvolgere i cittadini nella realizzazione di servizi per eventi e manifestazioni.

Sarzana - Val di Magra - Partecipazione attiva alla vita della città e risparmio per le magre casse del Comune. Nasce su queste basi il progetto di volontariato civico approvato nei giorni scorsi dalla giunta Ponzanelli che vedrà impegnati i partecipanti nella realizzazione di servizi fotografici gratuiti per eventi patrocinati dall'ente o attività istituzionali.

La volontà di ridurre drasticamente le spese riservate alle foto era emersa in agosto nel corso della seconda seduta del consiglio comunale quando l'assessore al bilancio Baroni aveva sottolineato come nei primi sei mesi del 2018 fossero stati spesi ben 3.000 euro. In quell'occasione era stato emblematico il gesto della sindaco ad indicare “d'ora in avanti le faccio col mio cellulare” mentre fra i consiglieri di maggioranza Luca Ponzanelli aveva suggerito il possibile coinvolgimento dei tanti fotoamatori sarzanesi limitando così le spese per il bilancio.



Nella delibera la giunta evidenzia la volontà di riconoscere e valorizzare “Il ruolo del volontariato, sia in forma organizzata che individuale” e ritiene che il suo apporto “possa contribuire ad una migliore identificazione dei bisogni e a stimolare in modo originale l'intervento dell'amministrazione stessa, concorrendo ad un più efficace conseguimento dei fini istituzionali”. Fini fra i quali rientra anche la documentazione fotografica di iniziative ed eventi.



Il progetto è rivolto ai volontari civici già iscritti all'albo comunale istituito dalla precedente amministrazione, in possesso di specifica esperienza e delle apparecchiature necessarie. Le aree interessate saranno invece quelle dell'ufficio stampa e dello staff del sindaco che programmeranno le attività contattando gli iscritti sulla base della loro disponibilità. Questo ovviamente non pregiudicherà in alcun modo la facoltà per il Comune di rivolgersi anche a fotografi professionisti.

La domanda di partecipazione è scaricabile tramite l'albo pretorio del Comune.