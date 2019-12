I "vetroni" della Firmafede per un parco botanico, Sarzana ci prova

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana sarà ente capofila del progetto “Valle della Luna” che lo vedrà partecipare insieme a Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano e Aulla all'iniziativa promossa dalla Commissione Europea “Urban Innovative Actions” per lo sviluppo urbano sostenibile in particolare del patrimonio culturale. Una finalità che nel nostro territorio riporta alla via Francigena e alla valorizzazione della Lunigiana Storica e un'area che tocca due diverse province sul confine fra Liguria e Toscana.



Ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento FESR dalla Comunità Europea di un massimo di 5 milioni al quale i comuni parteciperanno con un 20% per realizzare gli interventi previsti in un massimo di tre anni per la “valorizzazione del tracciato della Francigena, la realizzazione e promozione di percorsi collegati, il recupero del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e la valorizzazione dei beni e attività culturali, la creazione di servizi di accoglienza e di offerta di tempo libero e di una rete dei beni culturali e dei pacchetti turistici”. Ciascun ente riceverà un contributo diverso a seconda della propria grandezza e per quanto riguarda quello di Sarzana, avrà come tetto massimo per il cofinanziamento 320mila euro.



La giunta Ponzanelli intanto ha già individuato tre interventi realizzabili all'interno del progetto, il primo dei quali riguarda il recupero dei “Vetroni” che da tempo versano in stato di abbandono dal 1999 nel fossato della Fortezza Firmafede. L'intenzione sarebbe infatti quella di riutilizzare in un terreno idoneo la struttura di acciaio e vetro per realizzare una serra botanica di piante rare, biblioteca multilinque di ricerca specializzata per un pubblico locale ed internazionale, uno spazio espositivo polifunzionale, sale corsi e laboratori. Un vero e proprio parco botanico di dodicimila metri quadrati a trecento metri da Porta Parma sul percorso dell'antica Via Francigena sullo stile dei maestosi ed affascinanti Kew Gardens di Londra. Per lo spostamento dei vetroni, il loro rimontaggio in chiave artistica, la loro messa a norma per uso pubblico e tutti gli altri interventi per allestire un edificio ad impatto zero emissioni, si stima un costo complessivo di 700mila euro.

Il secondo intervento pensato da sindaco e assessori riguarda invece la digitalizzazione dell'archivio storico comunale che comprende oggi circa 2500 unità archivistiche e una delle più importanti raccolte documentarie della Liguria di Levante. In questo caso il progetto, da portare avanti in collaborazione con Università di Pisa, comporterebbe un investimento di circa 122.000 euro lordi. Ne servirebbero infine quasi 500mila (488.000) per il recupero della casa testimoniale adiacente alle Poggi-Carducci, che negli intenti potrebbe diventare un “Ostello del viandante” per offrire ospitalità di qualità, promozione turistica e un punto di ristoro a due passi dal centro e a breve distanza dagli altri comuni coinvolti nel progetto.