I sindaci si schierano a difesa del Parco: "Regione ci convochi"

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo appreso con sorpresa e disappunto dalla stampa locale della prossima discussione in Commissione Ambiente di Regione Liguria della Proposta di legge n. 51 "Modifiche alla gestione delle aree protette ricomprese nel Parco Naturale regionale di Montemarcello-Magra-Vara". Si tratta, in buona sostanza, della soppressione dell’ente Parco di MonteMarcello Magra Vara, per affidarne le competenze alla Provincia della Spezia”. È quanto scrivono in una nota congiunta i sindaci di Castelnuovo, Santo Stefano, Levanto, Calice al Cornoviglio, Vezzano, Luni e Bolano.

“Una modalità occulta – sottolineano - di cancellare l’area protetta, ben sapendo che la Provincia non è certo ente che per competenza, per le recenti riduzioni d’organico, e per la situazione complessiva in cui si trova dal punto di vista istituzionale, possa occuparsi di un tema tanto delicato e complesso. Siamo di fronte ad un nuovo attacco al sistema dei Parchi, dopo che la proposta di cancellazione del parco di Montemarcello, elaborata lo scorso anno dal consigliere regionale Costa, sembrava abortita dalla stessa maggioranza”.

“Non si comprende – aggiungono Montebello, Sisti, Agata, Scampelli, Bertoni, Battilani e Silvestri - inoltre, questo particolare accanimento nei confronti di uno specifico Parco: se le Province fossero in grado di assumere queste competenze, lo potrebbero fare in tutte le aree della nostra regione. Perché la proposta mira ad abolirne uno soltanto? Da Sindaci, da custodi del territorio, non possiamo certo pensare ad una soppressione del Parco, ma ad una sua eventuale riforma che consenta una gestione più efficace e rispondente alle esigenze del territorio. Su questo non ci tiriamo indietro ed anzi pretendiamo di essere coinvolti ed ascoltati da Regione Liguria al più presto, attraverso una convocazione dei Sindaci dei territori interessati”.