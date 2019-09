Sarzana - Val di Magra - Con la stagione balneare ormai ai titoli di coda il Parco di Montemarcello Magra Vara si prepara ad avviare importanti investimenti per il completamento e la messa in sicurezza di alcuni sentieri del Promontorio del Caprione. I primi lavori partiranno probabilmente già entro fine mese e riguarderanno il tratto finale del collegamento con la spiaggia di Punta Corvo, uno dei luoghi più affascinanti della Val di Magra e della nostra provincia. “Cerchiamo di rendere più sicuro possibile un accesso per sua natura complesso e difficile - ha spiegato questa mattina il direttore Perfetti – con un intervento che si concluderà entro l'inverno”. I lavori saranno infatti finanziati con 79mila euro derivanti dai fondi strutturali Italia-Francia Marittima della Commissione europea mentre altri 360mila euro – fondi Psr – saranno utilizzati per la sistemazione della rete sentieristica del Caprione che sarà ultimata in Primavera.