Sarzana - Val di Magra - Dopo un'attesa durata fin troppo i sarzanesi sono finalmente tornati in Piazza Martiri. Complice anche la giornata dall'atmosfera primaverile e il perimetro sgombro da transenne e cantieri, in tanti oggi hanno infatti potuto camminare per la prima volta nell'ex “piazza delle corriere”, dopo lungo e discusso restyling arrivato ormai ai dettagli finali con gli ultimi ritocchi mancanti dopo la fine dell'asfaltatura e la nuova viabilità per l'uscita delle auto dal parcheggio sotterraneo.

La piazza - per la quale non è prevista un'inaugurazione ufficiale - è così tornata al suo più gradito e conosciuto utilizzo in attesa che la fine della pandemia le consenta di diventare vero e proprio luogo di aggregazione e di eventi, dopo un iter lunghissimo partito addirittura nel luglio 2014 quando era stato depositato il progetto definitivo e passato attraverso battaglie legali, consigli comunali, ricorsi e modifiche al progetto.

I lavori partiti nel novembre 2017 sono ormai giunti al termine per la parte pubblica dell'opera mentre si continua a lavorare all'interno dell'ex albergo Laurina vero, grande, motivo di scontro e dibattito in particolare per quel piano in più, il quinto, aggiunto a progetto in corso che ha tolto a molti la vista su un angolo di Sarzana ormai ultimato e pronto per essere restituito alla città.