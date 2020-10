I preti della missione a Sarzana, due secoli e mezzo di storia raccontati online

Sarzana - Val di Magra - Sarà un convegno in modalità a distanza, a ricordare sabato prossimo la lunga storia, ma anche l’attualità dell’impegno dei “Preti della Missione” nella città di Sarzana e in diocesi. Al convegno parteciperà, tra gli altri relatori, padre Erminio Antonello, “visitatore provinciale” per l’Italia dei religiosi della congrazione fondata nel Seicento da san Vincenzo de’ Paoli. L’occasione è data dai quarantacinque anni dalla scomparsa di padre Vincenzo Damarco, uno degli ultimi vincenziani che operarono a Sarzana, e il cui ricordo è ancora molto vivo in tutta la Val di Magra. Nei primi anni Ottanta, infatti, la congregazione, a causa della forte riduzione del numero dei religiosi, fu costretta a lasciare Sarzana, dove pure era presente dal 1735, in pratica da circa 250 anni. Il grande complesso ancora oggi conosciuto come “Casa della Missione” passò alla diocesi, ed in particolare alle tante iniziative di solidarietà del consorzio “Cometa”, guidato da don Franco Martini. Proprio don Martini, con i suoi collaboratori, è uno degli organizzatori dell’iniziativa di sabato prossimo, certo originale nella sua dimensione “a distanza” ma certo in linea con prospettive anche pastorali e culturali sempre più inevitabili. Oltre a padre Antonello, saranno relatori Gaetano Lettieri, docente di Storia del Cristianesimo alla “Sapienza” di Roma (dove ha avviato ricerche e studi proprio sull’insegnamento del padre Damarco), il sacerdote e teologo genovese monsignor Giovanni Cerreti e, per la parte relativa alla storia vincenziana in diocesi, Egidio Banti. L’iniziativa è stata promossa dal gruppo sarzanese “Amici di padre Damarco” e dal circolo Acli locale, anch’esso intitolato al nome del religioso vincenziano. Nei prossimi giorni, sulla pagina Facebook “Associazione amici di padre Damarco” saranno disponibili le indicazioni tecniche per assistere al convegno, fissato per le 9.30.