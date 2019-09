I parroci di Santo Stefano scendono in campo contro il biodigestore

Sarzana - Val di Magra - "La celebrazione della giornata del creato che la chiesa ricorda ogni anno all’inizio di settembre, non può far dimenticare a noi parroci del comune di Santo Stefano Magra le preoccupazioni che da diversi mesi ci hanno manifestato i nostri fedeli per la progettazione di un biodigestore in località Saliceti, un territorio che, pur essendo in comune di Vezzano Ligure, da anni fa capo alle nostre parrocchie". Così i parroci di Santo Stefano, don Paolo Cabano, di Ponzano Magra, don Tommaso Fasoli, e di Ponzano Superiore, don Pietro Corsi, intervengono nel dibattito sul progetto dell'impianto presentato da Recos alla Regione, sul quale è in corso peraltro l'inchiesta pubblica decisa nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale.



"La realizzazione di tale struttura, come evidenziato dai numerosi incontri pubblici, è fonte di apprensione, non per la sua utilità nel chiudere il ciclo dei rifiuti e produrre biogas, ma per la scelta della zona in cui la si vorrebbe realizzare. Un luogo che presenta notevoli punti di criticità, come da più parti è stato fatto rilevare. Noi parroci - proseguono i curati - abbiamo ritenuto opportuno fare nostre queste preoccupazioni evidenziando alcuni punti che anche papa Francesco ultimamente ha richiamato nell’enciclica “Laudato sii”. In particolare il papa indica alcuni percorsi da intraprendere che crediamo utili anche nel merito della questione della realizzazione del biodigestore".

Don Cabano, don Fasoli e don Corsi fanno riferimento in particolare ai passaggi nei quali "il papa ricorda il dovere dei cittadini che se “non controllano il potere politico – nazionale, regionale e municipale – neppure è possibile un contrasto dei danni ambientali “ (n. 181). Inoltre - proseguono - il pontefice richiama anche il fatto che “la previsione dell’impatto ambientale delle iniziative imprenditoriali e dei progetti, richiede processi politici trasparenti e sottoposti al dialogo” (n. 182). Pertanto, alla luce di queste autorevoli indicazioni che giungono dal magistero della Chiesa, auspichiamo che il dialogo in corso tra le istituzioni, gli imprenditori e i cittadini per individuare le soluzioni migliori al problema dello smaltimento dei rifiuti, possa essere serenamente costruttivo, innescando un circuito virtuoso ai fini della tutela del nostro ambiente", concludono.