I giovani della Croce Rossa in campo per il Sorriso Francescano

Sarzana - Val di Magra - I Giovani volontari della Croce Verde Arcola, come ogni anno, hanno deciso di mantenere il loro impegno verso chi è più bisognoso e lo scorso Sabato 22 Dicembre hanno organizzato una raccolta alimentare a favore dei bimbi e delle loro madri ospitati all’interno dei locali della comunità del Sorriso Francescano di La Spezia.

“Sono davvero contento dell’ottimo risultato ottenuto – dice Claudio Argenti, Responsabile del Gruppo Giovani dell’associazione – il merito va a tutti i ragazzi che si sono davvero impegnati in questa attività, ma dobbiamo ringraziare soprattutto i nostri concittadini, che con un piccolo gesto hanno contribuito a rallegrare il Natale a molti bambini”.

Nell’arco di poche ore sono stati raccolti tra le varie cose: 80 pacchi di pasta, 34 pacchi di biscotti, 9 pacchi di pannolini e circa 200€ di Offerte, le quali sono state usate per comprare altri alimenti di prima necessità.

“il mondo della Pubblica Assistenza – continua Argenti – è anche questo, noi non svolgiamo solo servizi di emergenza per il cittadino, ma svolgiamo molte attività collaterali e abbiamo richiesta di ogni tipo di aiuto; vista la mia carica, mi rivolgo soprattutto ai giovani del mio territorio, quindi se hai più di 14 anni e hai intenzione di donare un po’ del tuo tempo agli altri ti aspettiamo per poterti dare tutte le informazioni che desideri, nella nostra sede in Piazza 2 Giugno ad Arcola”.