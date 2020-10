I consulenti del Comune: "Importante l'azione tempestiva di Santo Stefano"

Sarzana - Val di Magra - L'avvocato Piera Sommovigo e il giurista ambientale Marco Grondacci, in qualità di consulenti del Comune di Santo Stefano di Magra, intervengono con alcune considerazioni in merito alla vicenda del biodigestore di Saliceti. "La problematica attinente alla mancata previsione nella pianificazione, sia regionale che provinciale, del sito di Saliceti, scelto invece da Recos, è stata da tempo sollevata dall’Amministrazione comunale di Santo Stefano di Magra, che, da subito, ha portato all’attenzione del competente Tribunale Amministrazione il gravissimo vizio che inficia l’intera procedura autorizzatoria - scrivono i due professionisti -. Prova ne sia che il Comune di Santo Stefano di Magra ha proposto ricorso dinanzi al TAR Liguria avverso la delibera della Giunta Regionale che promuoveva d’ufficio l’inchiesta pubblica sul biodigestore sul presupposto che il sito di Saliceti fosse previsto dalla pianificazione sia regionale che provinciale".



"Trattasi - proseguono - di iniziativa promossa tempestivamente dall’Amministrazione e che da subito è stata anche oggetto di critiche da parte degli altri soggetti coinvolti. Ora, si comprende l’importanza di aver messo tempestivamente in luce un profilo così rilevante nell’ambito della procedura predetta. Inoltre, il Comune di Santo Stefano di Magra ha proposto anche un ulteriore ricorso, unitamente al Comune di Arcola, mettendo in luce e censurando altri profili di illegittimità che caratterizzano l’intera procedura. Si è consapevoli che i ricorsi non sono e non costituiscono l’unico mezzo per contrastare il progetto del biodigestore, ma talvolta possono costituire l’unica strada per attirare l’attenzione su aspetti dirimenti".