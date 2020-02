I banchi di Forti dei Marmi pronti ad invadere ancora Sarzana

Sarzana - Val di Magra - A poco più di un mese, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte tornano a Sarzana. Dopo la giornata evento di fine gennaio dedicata ai saldi, questa volta, a farla da padrone saranno le nuove collezioni primavera - estate.

Domenica 1° marzo, uno speciale “battesimo” della nuova stagione in arrivo, con gli anticipi primavera-estate targati Forte dei Marmi. Dalle 8 del mattino e per l’intera giornata, appuntamento in via Landinelli e piazza San Giorgio, per tutti gli appassionati dello shopping che potranno iniziare a rinnovare il proprio guardaroba in vista della bella stagione.

Parliamo, come sempre, di un’offerta merceologica di altissima qualità, selezionata da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”. Pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa e capi in pelle.