I bambini fanno festa in centro con 'Coriandoli in città'

Sarzana - Val di Magra - Il freddo ieri pomeriggio a Sarzana non ha fermato “Coriandoli in città” evento dedicato al carnevale tenutosi con base in Piazza De André. Musica, balli e trampolieri hanno accompagnato i bambini tra le vie del centro storico, per una sfilata itinerante; non sono mancati il truccabimbi, la gara tra mascherine e premi bellissimi premi per la maschera migliore e quella più simpatica. Presente per l'amministrazione comunale l'assessore Beatrice Casini.