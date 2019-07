I Verdi: "La Liguria ha bisogno di più Parchi e di meno cemento"

Sarzana - Val di Magra - "Sosteniamo la proposta di Legambiente affinché il territorio diventi una risorsa collettiva e si avvii l'Iter affinché il Parco di Montemarcello Magra Vara diventi Parco Nazionale". Lo afferma Andrea Germi, portavoce dei Verdi della provincia della Spezia.



Il coordinamento provinciale di Europa Verde/I Verdi plaude all'iniziativa tenutasi per chiedere la valorizzazione del territorio con il rafforzamento e la qualifica a Parco nazionale dell'attuale Parco di Monte Marcello Magra e Vara.

"E' innegabile - prosegue Germi - l'importanza strategica e politica di una visione d'insieme volta alla salvaguardia e valorizzazione del territorio che si contrappone in maniera netta con chi addirittura vorrebbe cancellare i Parchi perché a loro dire superflui e magari pensare poi a nuovi piani per ampliamenti volumetrie cementificazioni e chissà altro ancora.

Finalmente il territorio si vuole unire per rilanciarsi parlando di natura , salubrità e di ecosistema, visione questa per noi imprescindibile per pensare di avviare il prossimo futuro.

Di questo chiaramente politicamente ce ne facciamo garanti ovvero i Verdi non avranno mai alcun dialogo politico d'interazione con chi non promuove la tutela attiva del territorio e la sua difesa promuovendo rilanciando e sostenendo invece iniziative come questa di Legambiente che pubblicamente ringraziamo.

Siamo per riprogettare e tutelare il territorio non sulla carta o a futili discorsi , ma partendo ad esempio da un elemento unificante d’integrazione delle politiche...il fiume Magra: tutto per la tutela della biodiversità, per la gestione ambientale e difesa del suolo, di fatto è solo vedere quello che realmente creato secondo natura ovvero un importante corridoio ecologico che svolge un rilevante ruolo di collegamento tra aree ed ecosistemi pensando poi di creare e potenziare dando forza a strategie chiare di interazione tra Parco Nazionale delle Cinque Terre (Patrimonio dell’Umanità Unesco) ; Parco Nazionale dell’Appennino Tosco/ Emiliano (Riserva della Biosfera Unesco );Parco Regionale delle Alpi Apuane (Global Geopark Unesco) insomma pensare a porre le basi del futuro partendo dalle certezze che abbiamo , che potranno portare sviluppo compatibile e sostenibile , occupazione o incentivo all'apertura di aziende di green economy o non inquinanti e sicuramente anche culturalmente porre un pilastro portante per un prossimo futuro dove questo tipo di azioni contribuiranno anche alla lotta al cambiamento climatico vera emergenza dei giorni nostri".