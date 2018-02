Hospice pronto in primavera. Per Neuro si cerca rinnovo contratto

Sanità sarzanese sul tavolo del consiglio regionale ligure.

Sarzana - Val di Magra - Botta e risposta ieri in consiglio regionale in materia di sanità sarzanese. Tra i temi finiti sul tavolo della massima assemblea regionale, l'affitto dei locali che ospitano Neuropsichiatria infantile a Sarzana. Con due interrogazioni arrivate da Pd e Rete a Sinistra, alla governo regionale è stato chiesto cosa si intenda fare vista l'imminente scadenza – questione di poche settimane – del contratto di locazione. Il tema è delicato, visto che si parla di un servizio, rivolto all'utenza del Distretto sociosanitario 19 (Val di Magra), che garantisce alle famiglie percorsi personalizzati e continuativi. L'assessore regionale alla sanità Sonia Viale ha provato a dare rassicurazioni. “Attualmente la Asl 5 si è attivata per un rinnovo del contratto di affitto fino al 28 febbraio 2019”, ha dichiarato l'esponente della Lega Nord.



Viale ha dovuto anche dare risposte sulla patata bollente della struttura Rsa e Hospice prospicente l'ospedale San Bartolomeo. Il consigliere Francesco Battistini ha chiesto chiarimenti su finanziamenti e tempi. L'assessore Viale ha spiegato che “si è dovuto procedere con una perizia di aggiornamento del quadro economico dell’opera per l’adeguamento a norme e nel frattempo è scaduto il permesso per costruire. Si è quindi dovuto procedere con una Scia per il completamento dell’opera”. I lavori, secondo quanto detto dall’assessore, “si potranno concludere entro la primavera 2018”. Per quanto riguarda invece la concessione in gestione, Viale ha chiarito che “sono in atto i necessari chiarimenti e approfondimenti”.