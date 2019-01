Guerrera direttore ad interim del distretto sociosanitario

Altre funzioni per il segretario comunale in attesa di nuove assunzioni.

Sarzana - Val di Magra - Nuove mansioni ad interim per il segretario generale del Comune di Sarzana Luigi Guerrera. Con le dimissioni di Marco Formato, il dirigente arrivato a novembre a Palazzo Roderio, ricopre ora anche la carica di direttore sociale reggente del distretto Socio Sanitario 19 della Val di Magra, così come deciso da Cristina Ponzanelli in qualità di presidente della conferenza dei sindaci del distretto di cui Sarzana è capofila. Per Guerrera le nuove funzioni riguardano assistenza residenziale e semiresidenziale, assistenza domiciliare integrata, interventi a favore della non autosufficienza, organizzazione dello sportello unico integrato sociosanitario e realizzazione dei progetti distrettuali relativi a prestazioni sociali complesse. Queste si aggiungono alle funzioni dirigenziali dell'area 1istituzionale nonché delle aree ad interim 2 e 3 (Amministrativo-contabile e territorio).

A breve l'amministrazione provvederà ad avviare i concorsi che porteranno all'assunzione di due nuovi dirigenti e alla ridistribuzione degli incarichi.