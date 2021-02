Guerrera a Quarrata, Paolini nuovo segretario comunale di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Da lunedì 1 marzo l’Amministrazione comunale di Sarzana avrà un nuovo segretario comunale. Si tratta di Alessandro Paolini, 61 anni, laurea in giurisprudenza presso l’Università di Pisa, numerosi incarichi alle spalle e una grande esperienza nel ruolo di segretario generale che svolge dal 1999.



Il dottor Paolini assumerà l’incarico di segretario generale del Comune di Sarzana, a scavalco con i comuni di Pietrasanta e Montignoso dove ricopre l’incarico di segretario nella segreteria generale convenzionata dei Comuni di Pietrasanta e di Montignoso.



Paolini va quindi a sostituire il dottor Luigi Guerrera che, come noto, dall’inizio dell’anno, per scelte di vita personali, aveva assunto l’incarico di segretario generale presso il Comune di Quarrata, in provincia di Pistoia.



Il dottor Caso, attuale dirigente dell'Area 2 amministrativo – contabile, assumerà da lunedì, ad interim, la dirigenza dell'Area 1 – istituzionale, in attesa della conclusione della procedura concorsuale in corso proprio per il dirigente dell’Area 1.



“Ringraziamo il dottor Guerrera per l'importante lavoro svolto - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli - augurandogli in bocca al lupo per i prossimi passi della sua carriera. Diamo al contempo il benvenuto al dottor Paolini, certi che in virtù della sua esperienza e degli importanti incarichi già assunti saprà interpretare e dirigere nel migliore dei modi il percorso di riorganizzazione interna dell'ente che guarda, nei prossimi mesi, finalmente a garantire una struttura forte e capace di guardare al lungo periodo, con tre dirigenti assunti a tempo indeterminato oltre al segretario generale da coordinatore della struttura. Buon lavoro al nuovo segretario generale”.