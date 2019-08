Guasti alla rete idrica, il Comune di Luni annuncia i lavori

"Problemi annosi in località Felce, grazie all'Ato e ad Acam per la sensibilità".

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo il piacere di comunicarvi che dopo un iter lungo e tormentato e a coronamento degli sforzi fatti da questa amministrazione per porre quest' opera nelle priorità del ATO idrico spezzino, ACAM ci ha comunicato che a breve inizieranno i lavori di rifacimento totale dell’anello idrico in località Felce, zona martoriata da guasti che nel corso degli anni hanno generato disagi e proteste. Desideriamo oltre a sottolineare il nostro impegno per la risoluzione del problema anche ringraziare i vertici di ACAM acque ed i dirigenti dell’ ATO idrico presso la Provincia della Spezia per la sensibilità dimostrata nella comprensione della gravità del problema e nella sua risoluzione". Ne da notizia il Comune di Luni.

"Ci scusiamo anticipatamente con i cittadini per i disagi che un’opera di tale tipo inevitabilmente comporterà all’interno di un tessuto densamente abitato. Confidiamo vivamente che quest 'opera possa porre la parola fine ad un annoso problema anche perché, terminati lavori, la rete passerà sotto la gestione di Acam con tutte le conseguenze anche sotto il profilo della manutenzione e della riparazione dei guasti".