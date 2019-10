Guardrail, al lavoro per la sicurezza lungo il Vialone di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Obbiettivo sicurezza lungo il 'vialone' di Marinella, cioè Viale XXV Aprile. La Provincia della Spezia, proprietaria dell'arteria (che è la Sp 21), intende intervenire su cinque chilometri e mezzo di tratto per riqualificare le barriere stradali di sicurezza, ovvero le strutture in cemento sulle quali vengono fissati i guardrail. Nel 2018 erano stati aggiudicati interventi urgenti di manutenzione straordinaria a un'impresa del Bresciano, ma si è tornati indietro perché, come si legge negli atti di Via Veneto, da una ricognizione accurata del sito di intervento si accertava che, in considerazione della vetustà e del deperimento del calcestruzzo oltre all’esposizione dei ferri di armatura, l’intervento così come pensato in origine, non era realizzabile e necessitava di una riprogettazione integrale”. Insomma, una situazione critica e un cantiere da ripensare del tutto. E ancora, nel marzo 2019 il Responsabile unico del procedimento, geometra Brunetti, aveva chiesto all'ente di autorizzare una spesa i circa 65mila euro, comprensiva di nuovi lavori e spese e oneri vari, in relazione alla variante inerente sostituzione e integrazione delle barriera: si era risolta con un nulla di fatto. Le somme derivanti dalla mancata esecuzione sono poi state 'dirottate' sulla Sp 331 'Di Lerici' per asfaltature su tratti ritenuti pericolosi dalla Prefettura spezzina.



Adesso si riaccendono i fari sulla questione Vialone, anche perché la situazione non è più rinviabile. A questo proposito la Provincia ha affidato alla Mc Engineering un incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la sostituzione e l'integrazione delle barriere di cemento di cui sopra. La situazione, come si legge in delibera, in questi mesi è peggiorata, con un ulteriore deterioramento dei manufatti. Inoltre non intervenire “esporrebbe l’ente a richieste danni” e per Via Veneto “si ravvisa la necessità urgente, per evitare danni gravi e certi all’ente, di attivare detto intervento”. Insomma, c'è da metter mano al problema quanto prima. Il professionista che rappresenta la ditta è l'ingegner Ceravolo, tecnico di fiducia dell'ente, che ha dato immediata disponibilità. Un affidamento di complessivi 6mila euro che comprende anche direzione dei lavori e certificazione della regolare esecuzione degli stessi.