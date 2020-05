Sarzana - Val di Magra - Le guardie volontarie del Parco di Montemarcello, Magra e Vara sono in vigilanza lungo il sentiero 444 che collega Punta Corvo e Punta Bianca. I sentieri del Parco sono tutti aperti, eccezion fatta, appunto, per quelli del territorio comunale di Ameglia in virtù dell'ordinanza del sindaco De Ranieri.