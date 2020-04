Grazie alle donazioni nuove maschere per la Pa di Luni: "Risposta commovente"

Sarzana - Val di Magra - La Pubblica Assistenza di Luni ha ricevuto questa mattina le prima maschere per il soccorso Covid-19 acquistate grazie alla raccolta fondi avviata nei giorni scorsi per sostenere l'attività degli operatori che quotidianamente prestano soccorso sul territorio.

“Alla nostra richiesta di aiuto – ha scritto in una lettera di ringraziamento il presidente Pietro Messina - gran parte della popolazione di Luni, di Castelnuovo Magra e una piccola percentuale di persone che abitano in comuni vicini al nostro ha risposto in modo veramente commovente. Perciò il Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Luni ha deciso di ringraziare pubblicamente chi ha aiutato la nostra Associazione in questo periodo veramente tragico per la nostra comunità e per tutto il popolazione”.

“Avremmo voluto nominare ad una ad una tutte le persone che generosamente hanno dato un contributo in denaro o in materiale indispensabile in questo momento in cui è estremamente difficile reperire i dispositivi di protezione individuale, obbligatori per poter continuare a svolgere il nostro lavoro in sicurezza, ma la legge sulla privacy ci autorizza a pubblicare solo i nomi di Associazioni e Società”.

“Desideriamo ringraziare. “Gli Amici del Giacò” sempre pronti da anni ad aiutarci, così come la “Pro Loco di Castelnuovo Magra” che da parecchi anni contribuisce alla nostra causa, così come l'Associazione “Bettigna in Festa” che ci aiuta da quando ancora si chiamava “ I Ragazzi del Bettigna”; AVIS di Ortonovo e AVIS di Castelnuovo Magra; Tropico srl cioè il Conad del Centro Commerciale La Miniera; G.I.A.D.A. Srl di Lo Cicero Alessandro; COOP Consumo Val di Magra di Dogana; Istituto Comprensivo Scuole di Luni; Centro Veterinario di Luni Mare; AUSER Ortonovo; Associazione Olivicoltori Colline di Ortonovo; EGO di Cucurnia Gabriele ; Comitato Borgo dell'Annunziata; Ediltop; Fil Rouge srl; A.C. Semper Fidelis Alto Tirreno; La Pietra del Focolare di Angelini Laura; Residence Italia Luni Mare; ARCI Cpo Ortonovo; A.N.P.I. Ortonovo; Ideal Casa di Ambrosini Gherardo; Cantine Lunae Bosoni; Consiglio di frazione di Palvotrisia; F.lli Maggiani s.a.s.; Bar Corsi di Corsi Marco; Amici di Luni; Associazione Musicale New Melody; L'Egalite; Poli Immobiliare; Associazione Sportiva Dilettantistica Dance Explosion; Edil Castè; Niagara Self; Armonia a 6 zampe; Rivendita al Dettaglio; Fiocco Rosso Eventi; GL Style”.



“Desideriamo ringraziare con un caloroso abbraccio – aggiunge - anche tutte le persone (tantissime) che non possiamo nominare e che non sono state da meno delle sopracitate Associazioni e Società. Desideriamo ringraziare il Sindaco di Luni Alessandro Silvestri ed il Sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello per l'accorato appello alla cittadinanza che ha permesso questa grande raccolta. Parte della somma ricevuta è già stata spesa per ordinare un grande quantitativo di materiale sanitario come mascherine, guanti, tute protettive, occhiali protettivi, disinfettante per mani e per ambulanze che, visti i tempi biblici di consegna, speriamo arrivi il prima possibile”.

“Parte del denaro ricevuto – conclude Messina a nome del direttivo - servirà per coprire il danno economico causato da questa improvvisa emergenza, poiché molti servizi ordinari che facevamo quotidianamente, sono stati sospesi fino a data da destinarsi e gli interventi che facciamo in emergenza comportano da parte nostra una maggiore spesa in quanto i nostri militi sono sempre vestiti con tutti i presidi anti Covid 19, in qualsiasi intervento e l'ASL 5 non ci riconosce un rimborso supplementare”.