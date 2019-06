Grancasa, Regione offre soluzioni per reimpiego. Sindacati trattano ancora

Sarzana - Val di Magra - Si continua a trattare senza sosta sul fronte della vertenza Grancasa che a livello locale coinvolge gli undici dipendenti del punto vendita della Variante a Sarzana. Nel pomeriggio nella sede della Regione a Genova si è svolto il tavolo tecnico sollecitato dal Comune – che vi ha preso parte con il vicesindaco Eretta – alla presenza dell'assessore alle politiche dell'occupazione Berrino, e i rappresentanti sindacali guidati da Marco Callegari (Uiltcus) e Luca Comiti (Filcams Cgil), insieme a Serri e Battistelli di Uiltcus, Cassinoni di Filcams e Talamone per Fisascat.



In quadro ligure caratterizzato purtroppo da numerose crisi aziendali, la Regione si è detta disponibile a mettere sul piatto un progetto di formazione “Fast” (finanziamento anticrisi sostegno territoriale) per l'avvio di percorsi di reimpiego nel caso la vertenza debba chiudersi nel peggiore dei modi. Ipotesi che ovviamente tutte le parti sperano di poter scongiurare, in primis i sindacati che questa mattina hanno incontrato anche il sindaco Ponzanelli da cui hanno ricevuto piena disponibilità ad attuare ogni possibile soluzione per la tutela dei lavoratori, mentre domani sera si terrà un consiglio straordinario.



“Continuiamo a trattare – spiegano a CdS Callegari e Comiti – siamo disponibili a valutare tutte le proposte che ci farà l'azienda e pronti a proseguire con la protesta anche sabato e domenica, sollecitando i clienti della Grancasa ad essere solidali con i lavoratori. Ovviamente – aggiungono – speriamo di poter evitare un altro weekend di sciopero e, visto che la vertenza ha preso una piega mediatica molto forte, solleciteremo tutti a mantenere le promesse che sono state fatte in questi giorni. Crediamo – concludono – che ci siano le condizioni per un eventuale reimpiego di questi lavoratori, esperti e preparati, in un contesto come quello della Variante e di Sarzana che hanno una solida base commerciale. Auspichiamo comunque di poter arrivare al consiglio comunale con qualcosa di concreto”.