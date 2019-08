Gnl, ricarica elettrica e tetto fotovoltaico per il distributore del retroporto

Sarzana - Val di Magra - Non solo Gnl nel distributore che X3Energy vuole realizzare nell'area retroportuale di Santo Stefano di Magra, ma anche benzina, gasolio e tre stazioni di ricarica per veicoli elettrici: questo emerge sfogliando il permesso di costruire. L'operazione, come detto, è cosa dell'azienda X3Energy, che ha rilevato l'indigena Spigas Auto, la quale già aveva avviato le pratiche per il distributore retroportuale. La location, precisamente, è a ridosso delle due recenti rotonde realizzate dall'Autorità portuale all'incontro tra le vie De Gasperi, Vincinella e La Malfa. Lo scorso maggio la Regione Liguria ha dato l'ok al progetto, che ora deve passare al vaglio del consiglio comunale di Santo Stefano di Magra. Oggi in Italia i distributori di gnl non sono molti – una sessantina in tutto -, ma paiono destinati a crescere e con essi i veicoli che sfruttano quest'alimentazione green. Sul sito di Federmetano si stima – forse con un po' di ottimismo - che il nuovo distributore possa essere attivo già a fine 2019. Dal permesso di costruire – e dalle tavole allegate - si evince come, tra le varie cose, il progetto preveda due isole destinate ai mezzi sopra le tre tonnellate e mezzo, altrettante per quelli sotto questa taglia, nonché un impianto fotovoltaico sulla pensilina che coprirà l'area di rifornimento.



L'area dove il progetto vorrebbe insediarsi è stata recentemente oggetto di un cambio di destinazione d'uso in virtù dell'intervento sulla viabilità comprendente la realizzazione delle rotonde, una variante che “ha puntualmente accentuato l'effettiva fruibilità delle aree a confine dell'intervento che, oggettivamente, di discostano dalla fruibilità in termini residenziali”, come si legge nelle carte. La pratica del distributore va anche ad accendere la polemica politica. Paola Lazzoni, ex esponente della maggioranza ora passata all'opposizione, attacca: “In gran silenzio la giunta comunale ha preparato una bella sorpresa ai cittadini di Santo Stefano. Gli assessori santostefanesi hanno infatti prestato il loro assenso, sin da ottobre 2018, alla variante urbanistica finalizzata a realizzare i distributore. Adesso la palla passa al consiglio comunale e mi auguro che i gruppi riflettano attentamente prima di approvare l’ennesimo scempio ambientale in spregio al nostro territorio. Non è ben chiaro se il sindaco Sisti abbia approfondito l’esame degli elaborati progettuali ed abbia compreso il contenuto dei servizi proposti perché liquidare la pratica come se fosse la realizzazione di un banale distributore di combustibile ecologico denota superficialità e contraddittorietà rispetto alla risvegliata sensibilità ambientale che la stessa ha manifestato negli ultimi tempi. Infatti, una delle cose non dette è che il complesso sarà formato da colonnine multi pompa per il rifornimento di auto, di autocarri e di mezzi pesanti, un serbatoio gasolio, un serbatoio benzina, un serbatoio criogenico collocato in orizzontale per il Gnl, una nuova derivazione di Gnc da gasdotto Snam esistente e una zona per il rifornimento di auto elettriche”.



La consigliera, in forza al gruppo della destra 'Insieme per voltare pagina', parla di “potenzialità esplosiva dei nuovi impianti” e definisce “incomprensibile l’assenso alla luce delle problematiche che subirà la viabilità”, prevedendo “un ulteriore problema per la sicurezza del traffico veicolare sulla Via De Gasperi, in origine prevista come via di scorrimento alternativa alla Via Cisa. Peraltro, l’operazione denota mancanza di rispetto nei confronti dei cinque operatori locali che, a mio avviso, avrebbero dovuto essere coinvolti nei processi decisionali e che mi auguro verranno invitati nella necessaria, ormai non più rinviabile Commissione territorio”. Lazzoni infine si domanda se il nuovo distributore di gas naturale sia “collegato alla previsione di realizzazione del biodigestore” a Saliceti.



B.M.