Gli studenti dell'Arzelà a lezione di pesto a San Lazzaro

Sarzana - Val di Magra - Studenti a lezione di pesto per scoprire i segreti della produzione del prodotto per eccellenza della gastronomia ligure ricavato dalle foglie di basilico, il re dei suoi ingredienti. L’hanno vissuta ieri, mercoledì 2 ottobre, dagli studenti delle classi 4 ‘F’ e 4 ‘4’ G dell’Agrario Arzelà di Sarzana nell’ambito del corso di valorizzazione delle produzioni locali facendo tappa all’azienda agricola l’Aromatica di San Lazzaro nel comune di Sarzana, grazie alla disponibilità del proprietario Roberto Cagnoli. I ragazzi hanno seguito e partecipato tutte le fasi della lavorazione cogliendo tutto il profumo del basilico, pestato in quantità abbondante con pinoli e aglio, con formaggio grattugiato, fino a ottenere un impasto omogeneo diluito con olio.



Un prodotto di altissima qualità quello dell’azienda L’Aromatica che ne ‘sforna’ circa 70mila vasetti annui, venduti nelle province spezzina e apuana. “Aver visto in presa diretta la lavorazione del pesto – osservano i docenti dell’Agrario Massimo Caleo e Jessica Aliotta, presenti all’incontro – è stata un’esperienza molto importante per i nostri studenti, una formazione specifica per l’indirizzo didattico scelto”.