Gli ex studenti ricordano il professor Vincenzi

Sarzana - Val di Magra - La comunità scolastica dell’Istituto superiore Parentucelli Arzelà ricorderà sabato 23 gennaio il professor di lettere Lorenzo Vincenzi, la cui recente scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dell’istruzione.



L’iniziativa si terrà alle 15,30, nella sala conferenze della scuola sarzanese dove gli ex suoi studenti, nel segno della profonda cultura del loro compianto prof, leggeranno alcuni brani letterari insieme all’esecuzione di un brano musicale.



In conseguenza delle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19, l'iniziativa si svolgerà a porte chiuse. Verrà effettuata una registrazione che sarà resa pubblica online sul sito dell'istituto.



La morte a 68 anni per malattia del professor Lorenzo Vincenzi ha provocato profondo sconforto al Parentucelli Arzelà, dove aveva insegnato materie letterarie, prima allo Scientifico poi al Classico, lasciando nel giugno del 2019, quando venne collocato a riposo.



Spezzino di Fabiano, molto attaccato alla sua città, era diventato un sarzanese di adozione in seguito alla lunga esperienza didattica liceale in Val di Magra e alla stima e ammirazione che gli avevano riconosciuto i suoi colleghi di lavoro e tantissimi suoi studenti, genitori e personaggi della vita pubblica.