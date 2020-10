Gli elicotteristi non dimenticano le quattro vittime di Koala 9-07

Sarzana - Val di Magra - Il 17 ottobre prossimo il personale della base aeromobili nucleo aereo e sezione volo elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana, renderà omaggio ai colleghi deceduti nell’incidente aereo occorso all’elicottero KOALA 9-07, precipitato, in quello stesso giorno del 2001, in una zona impervia di Poggio Lecci, la cima più alta delle colline del parco dell’Uccellina, nel corso dell’esercitazione internazionale di ricerca e soccorso in mare denominata “Squalo 2001”.

Il momento di raccoglimento prevede la deposizione di una corona di fiori ai piedi della stele che perpetua il ricordo, all’interno della base, del capitano di corvetta Marco Parmeggiani, il pilota Pasquale Esposito, l’operatore di volo Michelangelo D’Onofrio e lo specialista di bordo Massimo Pirrotta. La stele, con una frase di affetto incisa sulla lastra di marmo “All’equipaggio del Koala 9-07: voleremo sempre insieme sulle ali dei ricordi”, venne disegnata, realizzata e posizionata dai colleghi dei militari scomparsi, nell’ottobre del 2002.



A causa delle misure restrittive legate all’emergenza da Covid-19, l’evento si svolgerà con partecipazione ridotta, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente, evitando assembramenti e nel rispetto delle distanze di sicurezza.