Gli anniversari del “Ristoro degli amici” di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - L’annuale Messa della solidarietà, celebrata a Sarzana domenica scorsa dal vescovo, è stata occasione per ricordare anche gli anniversari del “Ristoro degli amici”, la mensa gratuita a disposizione delle persone in difficoltà che opera nei locali dell’episcopio. La mensa, infatti, nasce da un’idea che ha appena compiuto venticinque anni: fu infatti nel novembre 1994, in occasione del centenario della presenza a Sarzana, che il gruppo delle Volontarie di San Vincenzo de’ Paoli cominciò a valutare l’idea di aprire una mensa per le persone bisognose. La mensa aprì poi di fatto i battenti nei locali della “palazzina”, allora sede delle suore vincenziane 'Figlie della carità', grazie al forte sostegno del parroco monsignor Piero Barbieri.

All’inizio venivano distribuiti quasi solo dei panini. Le persone chiedevano pasti caldi, e poiché mancava il permesso di cucinare (c’era solo quello di riscaldare), le volontarie portavano da casa primo, secondo, pane e frutta. Nell’estate 2003 le suore dovettero ristrutturare l’immobile ed allora, per evitare la chiusura della mensa, la curia vescovile mise a disposizione alcuni locali in via dei giardini, facenti parte dell’episcopio. La mensa venne così riattivata nel dicembre 2003, e in questi giorni ha quindi compiuto sedici anni. Da allora, grazie anche alla fattiva collaborazione della Caritas ed al sostegno dei parroci della zona, il “Ristoro degli amici”, come venne ribattezzato, non è stato più interrotto, ed ha raggiunto dimensioni ragguardevoli, con circa ottanta presenze medie giornaliere.