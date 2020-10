Gli alunni dell'Agrario alla scoperta dalle eccellenze locali

Sarzana - Val di Magra - Gli studenti dell'Agrario Arzelà di Sarzana inizieranno domani martedì 13 ottobre un percorso di conoscenza nel panorama della tradizione enogastronomica e agricola della Valle del Magra.



Nella prima tappa le classi 4F, 4G e 5G saranno a lezione alla “scuola” del noto norcino Armando Bellegoni, il quale domani alle 14 entrerà in aula all'istituto di via dei Molini per gli insegnamenti teorici mentre la prossima settimana ospiterà i ragazzi – chiaramente seguendo tutte le disposizioni anti-Covid – nel suo laboratorio per la parte pratica.



Il norcino spiegherà a loro i segreti del confezionamento dei salumi che il pubblico da anni apprezza nel punto vendita di via Pietro Gori e che gli sono valsi il cavalierato della Repubblica e più di recente il premio “Alberini” dell'Accademia italiana della cucina.



Gli studenti saranno accompagnati dal prof Massimo Caleo, incaricato dal dirigente Generoso Cardinale al progetto denominato “La potenza della natura e la creatività dell’uomo”. Insieme a lui, collaboreranno i prof Silvio Baudoni, Jessica Aliotta, Alessandro Sopracase e gli altri docenti dell'Agrario.



“Questo nuovo progetto– spiega il prof Caleo – rappresenta un viaggio nella pratica dimostrativa e una valorizzazione dei prodotti locali attraverso gli interpreti principali, vale a dire chi produce alimenti in proprio, lavorati con ingredienti di qualità. Iniziamo con la norcineria per passare poi ad altre eccellenze nei settori olio, vino, distillati, pane e altro ancora”.