Giunta sarzanese vara altre misure per famiglie e attività

Sarzana - Val di Magra - Alle misure adottate fin qui dalla giunta di Sarzana a sostegno di famiglie e attività commerciali, si aggiungono da oggi l'esenzione dal pagamento del COSAP per le attività di somministrazione dall'inizio dell'emergenza fino a tutto il 2020 con l'aggiunta dei mesi di novembre e dicembre 2020, l'esenzione del canone di concessione dovuto dai centri sociali fino al 31 maggio 2020; l'adozione del bando per fronteggiare l'emergenza abitativa già deliberato e successivamente sospeso per destinare le relative risorse all'erogazione dei buoni spesa all'interno della misura sulla solidarietà alimentare come richiesto dal Governo; l'organizzazione di centri estivi per bambini e adolescenti e l'adozione di misure specifiche per favorire la ripresa delle attività sportive e culturali con la sanificazione dei loro spazi.



Sono questi, in pillole, gli indirizzi che la Giunta Ponzanelli ha affidato ai suoi dirigenti per l'attuazione a seguito della pubblicazione del D.L. Rilancio da parte dello Stato, con la deliberazione di oggi da parte della Giunta su proposta del sindaco Cristina Ponzanelli.

"Abbiamo presentato alla città l'idea di una Sarzana che vive a cielo aperto e capace di attrarre persone tutto l'anno – ha affermato il sindaco - e la supportiamo con uno strumento concreto come l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul suolo pubblico a tutti gli esercizi di bar e ristorazione che viene estesa fino a dicembre 2020, quindi per tutto l'anno. Mentre altre città spengono le luci, noi stiamo affrontando quest'emergenza attuando subito ogni strumento possibile a favore di cittadini, imprese, famiglie e associazioni. Finalmente il Governo ha restituito i soldi che abbiamo anticipato ai cittadini per la spesa alimentare, e possiamo riaprire il bando per il sostegno alle spese abitative in supporto alle tante famiglie in difficoltà. La tempesta che si sta abbattendo sugli enti locali sta mettendo a rischio i servizi essenziali di tutti i comuni, aspettiamo nuove risorse dallo Stato ma non possiamo intanto che sforzarci ogni giorno di trovare soluzioni e idee nuove per ripartire insieme alla nostra città e ai nostri cittadini."



Fino ad oggi i provvedimenti già in essere adottati dall'Amministrazione sarzanese hanno comportato una spesa complessiva per l'ente di oltre 218mila e riguardano: differimento e compensazione dei pagamenti mensa e trasporto scolastico scolastica; esenzione del COSAP già applicata per i mesi di marzo, aprile e maggio; sospensione dell'affitto per i centri sociali in tutti i mesi dell'emergenza; sospensione dell'attività di accertamento di Imu, Tari e Tasi. Oltre a una lunga serie di misure di supporto sociale alla cittadinanza come l'attivazione della telecompagnia in collaborazione con l'Associazione Vittoria, acquisto di tablet per la casa di riposo Sabbadini e l'ospedale civico, collaborazione con l'ordine degli psicologi per l'attivazione del servizio di supporto psicologico telefonico; pulizia straordinaria di strade cittadine, intensificazione del servizio di controllo per il rispetto delle ordinanze, trasporto gratuito della spesa, raccolta fondi da destinare alla protezione civile e all'ospedale civico, accesso alla ZTL alle imprese che effettuano consegne a domicilio, assegnazione dei buoni spesa per l'emergenza alimentare, distribuzione di 23mila mascherine alle famiglie e 10mila ad attività essenziali, video-lezioni ai bambini della scuola dell'infanzia comunale, servizio della biblioteca a domicilio e differimento del versamento dell'imposta di soggiorno.