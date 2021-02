Giunta sarzanese sostiene le persone che soffrono di fibromialgia

Sarzana - Val di Magra - La giunta Ponzanelli di Sarzana ha aderito al progetto Comuni a sostegno di chi soffre di Fibromialgia promosso dal Comitato Fibromialgico Unitario-Italia (CFU-Italia), facendo proprio l’appello del consigliere comunale e membro della commissione “Servizi alla Persona” Maria Grazia Avidano.

Sarzana dunque aderisce e promuove la campagna di sensibilizzazione nei confronti di una patologia cronica, invalidante e diffusa, eppure a oggi non riconosciuta con gravi e ulteriori disagi per coloro che ne soffrono. L’Amministrazione ha infatti deciso di promuovere la petizione cartacea promossa dal CFU di cui “le prime 32.000 firme – si legge nell’atto- sono già state consegnate al Ministero della Salute e tramite la quale si vuole richiedere allo Stato Italiano l'assunzione di tutte le iniziative necessarie, anche normative, finalizzate al riconoscimento delle seguenti patologie: Fibromialgia, Encefalomielite Mialgica benigna, Sensibilità chimica multipla e per prevedere la parziale esenzione dal pagamento dei ticket e dei farmaci eventualmente prescritti per la loro cura”. “Sarzana sostiene con convinzione questa petizione- dichiara il sindaco Ponzanelli-. Parliamo di una malattia grave, invalidante e limitante, che colpisce moltissime persone soprattutto donne adulte. Una malattia subdola e invisibile perché, pur provocando gravi dolori muscolo-scheletrici e un quadro clinico che abbassa sensibilmente la qualità della vita delle persone che ne soffrono, molti dei suoi sintomi non trovano riscontro con esami clinici o strumentali. Per questo è chiama malattia invisibile e chi ne è affetto non ha il diritto di accedere alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. L’Italia deve riconoscere ai malati di fibromialgia gli stessi diritti, nella cura e nell’assistenza, di cui godono i pazienti di altri paesi europei. Sono certa che anche in questo caso i sarzanesi non si tireranno indietro e daranno il loro contributo sottoscrivendo la petizione che stiamo promuovendo aiutandoci in questa battaglia di civiltà”. La modulistica necessaria per la raccolta di firme è infatti stata messa a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. A partire da lunedì 1 marzo, negli orari di apertura al pubblico sarà possibile recarsi a firmare la petizione all’URP in piazza Vittorio Veneto preferibilmente chiamando prima il numero 0187614300. La Giunta ha anche concesso all'associazione Comitato Fibromialgici Uniti-Italia (CFU-Italia) il patrocinio gratuito e l'utilizzo dello stemma del Comune di Sarzana.