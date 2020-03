Giro di vite ad Arcola, accesso vietato alle aree verdi comunali

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Arcola Monica Paganini ha diramato un'ordinanza fino al 3 compreso vieta nel territorio comunale l’accesso, la permanenza e il transito (anche per bisogni fisiologici degli animali) in tutte le aree verdi comunali, con le seguenti eccezioni:



- Interdizione all’ accesso, alla permanenza e transito (anche per bisogni fisiologici di animali) nell’area di Piazza Muccini, fatta eccezione per i dipendenti comunali che devono accedere ai loro uffici ed inseriti;

- Interdizione all’accesso, alla permanenza e transito (anche per bisogni fisiologici di animali) nell’area di fronte alla Mondoteca, fatta eccezione per chi deve accedere ai negozi di generi alimentari



Per tutte le altre aree verdi comunali pubbliche, ripetiamo: interdizione all’accesso, alla permanenza e al transito (anche per bisogni fisiologici di animali).