Sarzana - Val di Magra - Un giro di giostra gratis per medici e infermieri, per mostrare loro vicinanza e riconoscenza. Lo propone il giostraio di Piazza Matteotti a Sarzana. Un gesto simbolico di solidarietà con la categoria, con l'auspicio non debba ritrovarsi alle prese con uno sforzo paragonabile a quello della scorsa primavera.