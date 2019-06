Giro d’Italia a tappini, appuntamento alla Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato Provinciale per l'Unicef della Spezia con il patrocinio del Comune di Santo Stefano di Magra, la collaborazione del centro commerciale “La Fabbrica” di Santo Stefano di Magra e il contributo per i trofei di Credìt Agricole della Spezia, organizza il XII Trofeo Samuele Ratti per la finale del “Giro d’Italia a tappini 2019”. Questa giornata si svolge a conclusione di un percorso svoltosi a partire da ottobre 2018 a maggio 2019, nelle scuole primarie della provincia, coinvolgendo 46 classi quarte.



Un cospicuo numero di volontari Unicef, oltre ad insegnare il gioco dei tappini, ha svolto il mandato affidato dall'Onu per la diffusione e la conoscenza della “Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”, attraverso la proiezione di filmati e la discussione sui diritti dei bambini. Quest'anno ricorre il trentennale dell'approvazione da parte dell'Onu della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza e si è chiesto ai bambini incontrati nelle scuole primarie, di esprimere la loro opinine riguardo il rispetto dei diritti sanciti, anche alla luce della loro diretta esperienza. Tali considerazioni verranno presentate alle autortà locali.



Quest'anno l'evento si terrà nel pomeriggio di domenica 9 giugno dalle 16.30 a Santo Stefano di Magra presso il Centro Commerciale “La Fabbrica” nel viale laterale esterno P. Pozzoli e se piove all'interno del Centro commerciale stesso. L’iniziativa è inserita nella campagna promossa dal Comitato Italiano per l’Unicef "Tutti a scuola" ed in particolare “Bangladesh; istruzione di qualità” , per permettere alle bambine ed ai bambini di questo Paese di completare il loro ciclo scolastico. E' prevista la partecipazione di cento bambini finalisti delle classi IV delle scuole primarie, ma l'invito a partecipare e giocare è rivolto a tutti, grandi e piccoli. Il comitato provinciale per l'Unicef della Spezia ringrazia, per la disponibilità e collaborazione, Settimo Scatena, direttore del centro commerciale “La Fabbrica” e tutti i volontari del comitato.