Giovedì torna il mercato di Sarzana ma solo con il polo alimentare

in via gori

Sarzana - Val di Magra - Dopo la lunga pausa causata dal lockdown giovedì 7 maggio riprende il mercato settimanale di Sarzana. I banchi presenti saranno solo quelli del settore alimentare che saranno posizionati in via Gori nel tratto dell'incrocio fra Viale della Pace e via IV Novembre.

Per garantire il regolare svolgimento del mercato e l'incolumità pubblica, il comandante della Polizia Locale ha emesso un'ordinanza che disciplina così la circolazione nell'area interessata: “dalle ore 6 alle ore 15 di giovedì 7 maggio, divieto di transito e sosta veicolare. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi coattivamente”.



