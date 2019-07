Giovanna Monti nuovo presidente della Pa di Santo Stefano Magra

Sarzana - Val di Magra - Da poco tempo si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo della Pa di Santo Stefano Magra.

L'uscente Dott.ssa Biassoli é stata sostituita dal nuovo presidente Giovanna Monti.

In paese ci sono parecchie polemiche riguardo queste elezioni, perché starebbe venendo a galla un certo conflitto creatosi durante il tesseramento soci, affidato in questi anni alla stessa Neopresidente, in quanto sembrerebbe ci sia stata una pressante campagna elettorale a monte e che di conseguenza le elezioni siano state un po pilotate...

Purtroppo alla dott.ssa Biassoli (ex-presidente), persona discreta, riservata, sempre disponibile, è sfuggita questa irregolarità.

La gente di S.Stefano non conosce la P.A., non ne conosce il valore e le potenzialità, non sa che questa associazione è un patrimonio del territorio perché entra in casa nei momenti di estrema difficoltà, sconoscendo il fatto che decide proprio la popolazione, con elezioni pubbliche appunto, a chi affidare la gestione dell'associazione...

In queste elezioni è successo questo, è stato messo da parte un presidente competente, nonostante abbia nuovamente ottenuto la maggioranza dei voti, che dedicava il suo tempo libero all'associazione e alla popolazione, con amore e dedizione senza mai chiedere nulla in cambio...per esempio un voto... eleggendo un consiglio direttivo formato, da gente ai vertici che, oltre ad essere sicuramente meno qualificata, non è nemmeno di S.Stefano...