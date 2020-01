Giorno della Memoria, De Ranieri ricorda l'esodo degli ebrei da Bocca di Magra

Sarzana - Val di Magra - “Oggi rivolgiamo un pensiero a quelle pagine scritte di una storia troppo a lungo dimenticata”. Nel Giorno della memoria oggi il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri ha ricordato i fatti che riguardarono da vicino la foce del Magra subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale quando quattromila superstiti della Shoah salparono per fare ritorno a casa. (QUI)



“A migliaia, scampati dell'Olocausto – ha ricordato - si riversarono tra il 1946 e il 1947 sulle nostre spiagge cercando rifugio nei piccoli boschi di pioppi e salici della foce del Magra. In quegli anni i contadini della piana li ristorarono e i pescatori li condussero alle navi nascoste dal promontorio del Corvo. Gli amegliesi del tempo mostrarono una grande umanità e consentirono un nuovo futuro ai sopravvissuti alla più grande tragedia della nostra storia”.



In sindaco in mattinata ha ricordato questi fatti incontrando gli studenti della scuola media Don Lorenzo Celsi mentre alla 13.30 ha deposto una corona di fiori presso il monumento alla memoria dell'esodo sul lungofiume di Fiumaretta.

"Una pagina di storia che i ragazzi devono assolutamente conoscere – ha aggiunto – e che è importante sottolineare ogni volta che c'è un'occasione per ricordare. Ho voluto celebrare in prima persona questa giornata per rendere omaggio a tutte le vittime dell'Olocausto e per far capire ai più giovani quanto sia importante studiare, approfondire, conoscere per non ripetere mai più ciò che è stato vissuto in un passato non così lontano".