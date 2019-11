Giornate del restauro, Sarzana si prepara

Sarzana - Val di Magra - "Sulla via della Seta: la cura delle opere orientali nei rapporti tra Italia e paesi Asiatici" è il titolo della decima edizione delle Giornate del Restauro organizzate dalla Cna della Spezia, con il Patrocinio del Mibact, della Regione Liguria, dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e del Comune di Sarzana, si occuperà di Estremo Oriente. L'evento si terrà il 23 novembre dalle 8.30 alle 17 a Sarzana.



L'Arte Orientale rappresenta un settore particolare del Patrimonio Culturale che arricchisce i Musei pubblici e le collezioni private di tutto il mondo.

In Italia abbiamo importanti Musei in cui sono conservati molti capolavori provenienti dai Paesi Asiatici, che da sempre suscitano interesse, incantano per la loro equilibrata bellezza al punto da influenzare i più grandi artisti e suggestionare la moda occidentale.



Al contempo le competenze nel restauro hanno spesso avuto occasione di incontrare quelle dell’estremo oriente per uno scambio produttivo nello studio e in un sempre più raffinato miglioramento delle tecniche di conservazione dei manufatti nei loro più disparati materiali e tecniche costruttive, approfondendo la conoscenza delle affinità ma anche delle profonde differenze che identificano la produzione artistica dei vari paesi. Questa giornata di studio vuole mettere in evidenzia proprio questi scambi, promuoverne altri e contribuire così alla valorizzazione della cultura materiale nel mondo.