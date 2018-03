Giornata di studio gratuita per le forze dell'ordine a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Il Comando Polizia Locale del Comune di Santo Stefano di Magra, d’intesa con la Scuola di Formazione Professionale e IPS (I Professionisti della Sicurezza), organizza il X Convegno

Teorico-Operativo gratuito e riservato a tutte le Forze di Polizia. In particolare la Giornata di Studio si terrà venerdì 16 marzo dalle ore 08:30 alle ore 13:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Santo Stefano di Magra (SP) sita presso l’area denominata ex Opificio della Ceramica Vaccari.



Durante la giornata di studio relazioneranno Antonio Patrono Procuratore capo presso la Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia e Monica Di Sante, criminologa esperta in tecniche del colloquio di polizia. Il procuratore patrono tratterà gli aspetti legati agli atti di polizia giudiziaria, alla loro redazione e successiva trasmissione.

Di Sante, invece, curerà l’aspetto psicologico legato all’escussione di testimoni, piuttosto che indagati e relative tecniche di colloquio di polizia con interpretazione del linguaggio non verbale.

Già oltre 170 i pubblici ufficiali iscritti provenienti da diverse Regioni ed appartenenti a vari Corpi di Polizia sia Locali e sia dello Stato. Per ragioni organizzative, saranno accettate solo le prime 200 iscrizioni per cui ancora una trentina di iscrizioni disponibili. Il termine per potersi iscrivere è il 12 marzo. Chi volesse iscriversi od avere maggiori informazioni potrà inviare una mail all’indirizzo andreaprassini@gmail.com

Il programma prevede:



ore 08:30 accredito dei partecipanti precedentemente iscritti;

ore 09:00 saluto di benvenuto da parte del Sindaco Paola Sisti, dell’Assessore alla Polizia Locale Jacopo Alberghi e del Comandante della Polizia Locale Flavio Toracca;

ore 09:30 Dott. Antonio Patrono; ore 10:30 coffee break offerto dall’Amministrazione Comunale;

ore 11:00 dott.ssa Di Sante;

ore 12:45 question time;

ore 13:00 fine lavori.