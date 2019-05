Giornata della prevenzione, lotta alle fake news e cultura della salute a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - La seconda edizione della Giornata della prevenzione al centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra è la logica conseguenza del primo appuntamento, svoltosi nel settembre scorso.

"Il bilancio della prima edizione - ha spiegato il direttore del centro, Settimo Scatena - è stato decisamente buono per numeri e contatti ed è stato quasi obbligatorio dare un seguito all'iniziativa. L'ampia proposta di questo secondo appuntamento (leggi qui) è la dimostrazione del grande impegno profuso nell'organizzazione da parte del centro commerciale, che nelle settimane a venire proporrà altri eventi, tra i quali uno dedicato agli sport di combattimento e uno agli amici a 4 zampe".

Presente all'illustrazione del programma anche il vice sindaco di Santo Stefano, Alessandro Capetta: "Ospitiamo e patrociniamo volentieri questa seconda edizione. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, da tutelare in ogni modo. Questa iniziativa inoltre dimostra che un centro commerciale può essere qualcosa di più di una attività economica".



Luigi Fornaciari Chittoni, in rappresentanza dell'Aido, ha ricordato come la prevenzione sia fondamentale anche perché riduce i costi per lo Stato. "La diffusione della prevenzione è uno degli obiettivi del nostro statuto e nella nostra presenza a La Fabbrica ci concentreremo sul contrasto alle malattie cardiache e venali, oltre alla spiegazione di come si possa diventare donatori".

"Noi - ha detto Fabrizio Carmassi, per l'Avis di Santo Stefano - saremo presenti con un punto informativo e con l'autoemoteca, attraverso la quale si potrà conoscere la propria idoneità alla donazione".

Stefano Solombrino, della palestra ForMe ha sottolineato l'importanza dell'attività fisica nella prevenzione e ha annunciato che sabato 4 maggio al centro commerciale sarà possibile prendere contatti per una consulenza posturale e che sarà messa in campo anche una dimostrazione di boxe, mentre Isabella Sturlese, psiconcologa della Asl e fondatrice dell'associazione Il mondo di Isa ha spiegato che allo stand sarà possibile saperne di più su ragazzi e bambini con diverse abilità. "Oltre alla consulenza ci saranno anche prove laboratoriali aperte e attività psicocorporee anche in contatto con i cani.



Andrea Prassini, di Boxing class ha svelato come, grazie alla necessità di accertare la possibilità di svolgere attività agonistica, un ragazzo abbia scoperto di soffrire di distacco retina. "Senza lo sport e gli esami che sono richiesti avrebbe rischiato il peggio", ha concluso.

La biologa nutrizionista Erika Perini, che collabora con Lilt e con il reparto di oncologia della Asl, ha definito giornate come quella della prevenzione "importantissime". "Da parte mia- ha aggiunto - cercherò di trasmettere le informazioni per combattere le numerose fake news che si leggono o si ascoltano riguardo all'alimentazione".

In Viale Pozzoli sarà presente anche la Fondazione Telethon, con la referente territoriale Mara Biso, che ha spiegato come anche la ricerca scientifica rientri nell'ambito della prevenzione "perché garantisce un futuro a molte persone. L'informazione e la collaborazione tra le realtà che si occupano di salute sono fondamentali per ottenere risultati importanti".

Infine un accenno alla Pubblica assistenza di Sarzana, che metterà a disposizione i gazebo per le attività dimostrative delle buone pratiche da tenere in caso di soccorso a persona.