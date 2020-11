Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate le celebrazioni a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina, 4 novembre Giornata dell’Unità Nazionale e Forze armate, alle ore 12 in forma ufficiale ma riservata nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali anti-Covid, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e il Presidente del consiglio comunale Carlo Rampi, hanno deposto una corona di alloro al monumento ai Caduti della Grande Guerra in piazza Matteotti.



"La giornata di oggi ha due significati profondi e condivisi, al di là da qualsiasi divisione e contrapposizione ideologica e culturale – ha affermato il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli - il primo è l’Unità Nazionale, il secondo è il tributo alle Forze Armate e ai loro immani sforzi e sacrifici di ogni giorno per assicurare alla nostra cittadinanza stabilità e pace, tanto più in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Onore a loro e ai nostri uomini caduti per la difesa dei valori fondanti dell’Italia".



"Tra le iniziative più prossime del Consiglio Comunale – ha affermato il presidente Rampi – ci sarà il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Anche Sarzana, con il suo Consiglio Comunale, rivolge un doveroso e solenne ringraziamento a tutte le Forze Armate per l’incondizionata e fattiva azione rivolta a favore della salvaguardia della pace, tanto più in questi momenti difficili in cui si impone l'unità intorno ai valori fondanti della nostra Patria”.