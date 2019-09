Giornata dedicata agli alberi all'Oasi Lipu di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Tutto pronto ad Arcola per l'iniziativa che si terrà domani alle 16.45 dal titolo: "Hai un albero per amico?". Caccia al tesoro naturalistica lungo i sentieri dell’Oasi per bambini a partire dai 5 anni.



PROGRAMMA



16.45 ritrovo presso il centro visite e iscrizione alle attività

17.00 Inizia la caccia al tesoro naturalistica!

Al termine delle attività merenda insieme nell’area attrezzata dell'Oasi



Ritrovo presso il centro visite "D. Barcellone"dell'Oasi Lipu Arcola, il loc. San Genesio di Arcola, area attrezzata del Parco di Montemarcello Magra Vara.

Evento a offerta libera.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria chiamando o scrivendo su Whatsapp al 349 0956080 o via email oasi.arcola@lipu.it