Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole celebrata anche al Parentucelli-Arzelà

Sarzana - Val di Magra - L’associazione L’égalité, assieme al Presidio di Libera “Dario Capolicchio” e ai professori, dirigenti e rappresentanti d’istituto del Parentucelli-Arzelà di Sarzana, ha celebrato oggi la quinta Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole.

L’iniziativa - promossa dalla Fondazione Benvenuti in Italia - ha voluto ricordare Vito Scafidi, giovane morto il 22 novembre del 2008 a causa del crollo del controsoffitto della sua classe a Rivoli (TO), attraverso dei fiori lasciati sul cancello dell’Istituto.



La Giornata per la Sicurezza nelle Scuole è un’importante ricorrenza di memoria di tutte le vittime dell’edilizia scolastica, tra le quali, oltre a Vito, i bambini di San Giuliano di Puglia e i giovani della casa dello studente dell’Aquila.

Al contempo, in questa data si rinnova l’impegno per la diffusione della cultura della sicurezza tra i più giovani. "L’égalité e tutto il Coordinamento provinciale di Libera La Spezia ritengono che, quest’anno ancor più di prima, sia importante sottolineare che “la scuola è vita” e che sia necessario investire le migliori risorse economiche e pedagogiche del nostro Paese per generare futuro".