Gian Franco Franciosi ospite dell'Istituto di Criminologia

Sarzana - Val di Magra - In attesa del debutto su Rai1 della fiction con Beppe Fiorello dedicata alla sua storia (dal 26 ottobre al 16 novembre) il testimone di giustizia Gian Franco Franciosi continua a portare in giro la sua storia di infiltrato civile tra i narcos. Oggi il meccanico navale amegliese è stato ospite a Vibo Valentia dell'Istituto Italiano di Crimologia, all'interno dell'appuntamento annuale “Vibo, le giornate di scienza, cultura e Giustizia”.

Davanti a studenti, vertici dell'Istituto e autorità locali, Franciosi ha raccontato alcuni passaggi dei suoi trascorsi e della sua vita attuale oltre ad alcune anticipazioni sulla fiction – tratta dal libro scritto con Federico Ruffo – che sarà sugli schermi fra poche settimane. Per lui è infine arrivato anche un importante riconoscimento da parte del Procuratore Camillo Falvio il quale gli ha donato una targa recante la scritta “A Gian Franco Franciosi, uomo onesto e coraggioso”.