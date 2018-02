Giampedroni: "Gli stalli della scuola di Belaso vanno risegnati"

Sarzana - Val di Magra - E' sicuramente una buona notizia che nella zona antistante la scuola primaria di Belaso si disporrà di un nuovo parcheggio vista la carenza di parcheggi in zona ma è inaccettabile che l'unico stallo riservato ai disabili su una trentina in fase di realizzazione sia stato segnato nel posto meno indicato.

A ridosso di due parapetti con una dimensione evidentemente non maggiore di uno stallo "normale" e oltretutto, se una carrozzina dovesse scendere da un veicolo, ammesso possa aprire la portiera, troverebbe la fascia di rispetto impegnata dal veicolo che sporge proprio nel percorso che dovrebbe invece essere libero. Avendo a disposizione decine di stalli liberi almeno su di un lato si è riservato ai disabili il parcheggio più scomodo di tutto il parcheggio anche per un guidatore normodotato.



Tra l'altro forse sarebbe il caso che proprio davanti al plesso scolastico di Belaso si provvedesse a ridisegnare lo stallo per i disabili che ora è completamente invisibile. Il rispetto per chi ha difficoltà dovrebbe essere una regola e non è sufficiente rispettare gli standard di Legge, è necessario avere una maggiore attenzione e auspico che il parcheggio verrà risegnato in uno stallo adeguato e più comodo per la discesa di un eventuale disabile.



Massimiliano Giampedroni