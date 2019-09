Giampedrone: "Marinella si può riqualificare solo ora, in passato sono state raccontate bugie"

Sarzana - Val di Magra - "Chiunque in passato ha raccontato che si poteva riqualificare subito Marinella ha raccontato bugie, senza queste opere non poteva avere un futuro. Esistono vincoli che vanno rispettati". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale Giacomo Giampedrone durante il sopralluogo effettuato a Marinella dove sono già iniziati i lavori di ricostruzione dell'argine del Parmignola crollato dopo l'alluvione.



"Come Regione nel 2015 abbiamo fatto qui uno dei primi sopralluoghi indicando questa frazione di Sarzana e la sua messa in sicurezza come una priorità assoluta. Oggi dopo quattro anni posso dire che sono stati investiti 2,8 milioni di euro, ci sono situazioni sbloccare e cantieri aperti dopo i disastri del passato. Non dimentico - ha aggiunto l'esponente della giunta Toti - che viene sbloccato un cantiere che in precedenza aveva visto crollare ciò si stava costruendo. Un po' più a monte a Luni partiranno i lavori nel Comune di Luni che insieme a questi fanno circa l'80% di ciò che dobbiamo fare per la salvaguardia di tutto l'abitato di Marinella. In mezzo ci sono altri cinquanta metri rimasti "figli di nessuno" sui quali abbiamo messo a disposizione altri 400mila euro che serviranno per completare la riclassificazione di Marinella e colmare il gap con la vicina Toscana. La difesa e la sicurezza delle persone vengono prima di tutto il resto e credo che questa sia una bella giornata per Marinella e il Comune di Sarzana".

Soddisfazione condivisa con il sindaco Cristina Ponzanelli che qui aveva effettuato uno dei suoi primi sopralluoghi dopo l'insediamento a Palazzo Roderio.



"Grazie alla Regione - ha affermato - abbiamo potito avviare una riqualificazione del litorale abbandonato da decenni con interventi che hanno il ruolo di salvaguardare la sicurezza delle persone e in secondo luogo una ricaduta economica sugli investimenti nella zona. Chi ha parlato di grandi progetti negli anni scorsi ha detto bugie e per noi è motivo di grande orgoglio essere riusciti in un anno ad avviare questi interventi. A distanza di un anno provo grande orgoglio ad essere qui anche oggi in questo cantiere importantissimo". Per l'assessore ai lavori pubblici Barbara Campi invece "Il bello della politica è la concretezza e fare annunci di fronte alle ruspe in azione e non tanto per farlo. Siamo orgogliosi della fattiva collaborazione portata avanti con la Regione che ci consentirà nel giro di pochi mesi di dare la massima sicurezza ai cittadini di Marinella".



I lavori si concluderanno infatti intorno a febbraio e il cantiere, per il quale è stato adottato un adeguato piano di protezione civile, si fermerà ovviamente in caso di maltempo o allerta vista la delicatezza del luogo in cui si trova. "Dopo la demolizione del muro - conclude il progettista Roberto Vallarino di Itec Engineering - nei prossimi giorni avvieremo l'installazione di circa sessanta metri di palancole che saranno poi coperte con il calcestruzzo. Al termine il nuovo argine sarà di pari altezza con quello opposto".



BENEDETTO MARCHESE