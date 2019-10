Giampedrone: "Dobbiamo andare orgogliosi dei nuovi capannoni Sanlorenzo ad Ameglia"

Sarzana - Val di Magra - “Lo sviluppo della grande cantieristica nautica e la difesa del suolo lungo il Magra per la sicurezza dei cittadini, in sinergia fra Regione Liguria e Sanlorenzo spa, sfruttando investimenti pubblici e privati”. Così l'assessore regionale Giacomo Giampedrone che oggi ha pubblicato la foto del collaudo di una 'porta vinciana' che dà accesso al nuovo cantiere a pochi metri dal fiume nel territorio amegliese.

“Sembrava impossibile da realizzare – ha aggiunto - quando ci siamo insediati. Progetti di messa in sicurezza che giacevano fermi dal 2007, carenza di finanziamenti per realizzarli e nessuna prospettiva di crescita economica e occupazionale per questo territorio. Oggi ci stiamo riuscendo e questi nuovi capannoni nel comune di Ameglia, che verranno inaugurati e resi operativi entro l’anno una volta terminate tutte le opere di messa in sicurezza attualmente in corso, ne